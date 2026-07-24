Зачем кашалоты пускают пузыри

Ученые выяснили, что кашалоты (Physeter macrocephalus) пускают пузыри, чтобы вздремнуть, регулируя свое положение в толще воды. Как сообщает Popular Science, к такому выводу пришли группа исследователей из Университета Невшателя и Школы биологии Университета Сент-Эндрюс.

Команда наблюдала за 42 кашалотами на Лофотенских островах Норвегии с помощью устройств, которые записывают звуки образования пузырей. Ученые отмечали глубину каждого кита и ориентацию тела, а после проанализировали данные.

Выяснилось, что кашалоты могут отдыхать тремя различными способами: они могут медленно тонуть хвостом вниз, нырять головой вперед или же погружаться на большую глубину и спать, пока тело поднимается вверх. При этом команда обнаружила, что киты, отдыхающие ближе к поверхности, выделяют больше пузырьков.

Оказалось, что выдувание пузырьков позволяет кашалотам регулировать плавучесть. Дремлющие близко к поверхности воды киты выдувают часть воздуха в свои легкие, что мешает им тонуть, однако слишком большое количество воздуха поднимет их на поверхность. «Глубоководная дрема» требует больше кислорода. Давление воды на больших глубинах делает китов менее плавучими, даже если у них больше воздуха в легких, поэтому им не нужно выпускать столько пузырьков, чтобы держать себя под водой.

При этом команда не может сказать окончательно, дуют ли кашалоты пузыри во сне сознательно или бессознательно. Например, во время сна у дельфинов часть мозга все еще бодрствует. В конце концов, высвобождение воздуха для контроля плавучести требует осознания окружающей среды.