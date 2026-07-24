Названы лучшие компактные смартфоны 2026 года

Несмотря на общий тренд к увеличению диагонали дисплеев, сегмент компактных смартфонов продолжает пополняться новыми устройствами. Авторы «Кода Дурова» подготовили подборку из семи наиболее интересных моделей, вышедших в первой половине 2026 года с экранами до 6,6 дюйма.

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Открывает список Samsung Galaxy S26 с 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, фирменный процессор Exynos 2600, минимум 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 4300 мАч. Гаджет может похвастаться длительным сроком программной поддержки — обновления будут выходить до 2033 года. В России эта модель предлагается от 55 тыс. на маркетплейсах и от 72 тыс. руб. в официальной рознице.

Следом идет iPhone 17e, самый доступный из актуальных смартфонов Apple. Устройство оснащается флагманским чипом A19, поддерживает беспроводную зарядку и аксессуары MagSafe, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а минимальная конфигурация включает 256 ГБ памяти. При этом гаджет имеет и компромиссные решения, среди которых 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой всего 60 Гц и одна тыльная камера. На российском рынке бюджетник от Apple предлагается за 55–65 тыс. руб. в зависимости от продавца.

На третьей строчке оказался Vivo X300 FE с 6,31-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 8 Gen 5, аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также тройной камерой с телеобъективом. В России эта модель оценивается в 50–60 тыс. руб.

В рейтинг лучших компактных смартфонов 2026 года также вошли Xiaomi 17T, Google Pixel 10a, Oppo Find X9s Pro и OnePlus 15T.