HMD представила компактный смартфон в стиле Nokia Lumia

HMD представила компактный смартфон Touch AI, выделяющийся ИИ-функциями, габаритами и ярким дизайном, напоминающим смартфоны линейки Nokia Lumia. Об этом сообщает NotebookCheck.

© HMD Global

Устройство предлагается в бирюзовом цвете с возможностью опциональной замены сменных панелей белого, желтого или синего цветов. Смартфон оснащен 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем и аккумулятором емкостью 1950 мАч с поддержкой зарядки через разъем USB Type-C.

За фото- и видеосъемку отвечают основная и фронтальная камеры с разрешением по 2 Мп. HMD Touch AI поддерживает работу с двумя SIM-картами в сетях 4G, а также может использоваться в качестве мобильной точки доступа для раздачи интернета.

На верхней грани корпуса расположена программируемая физическая кнопка, которая по умолчанию активирует функцию экстренного вызова SOS, но может быть переназначена на другие действия.

В смартфоне также предусмотрена поддержка инструментов искусственного интеллекта на базе модели Doubao от ByteDance. Они позволяют переводить текст между китайским и английским языками, а также создавать изображения по текстовым запросам.

Полный список технических характеристик и сроки начала продаж HMD пока не раскрыла. В Китае устройство уже доступно для предварительного заказа за 469 юаней (около 5,4 тыс. руб.).