Археологи перевернули представление о родине шелка

Жители Средней Азии освоили производство шелка почти за два тысячелетия до появления Шелкового пути. К такому выводу пришла международная группа археологов из Китая и Узбекистана по итогам раскопок древнего поселения Сапалли на юге современного Узбекистана, пишет научный журнал Science Advances.

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В ходе экспедиции, которую возглавил профессор Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных КАН Чжоу Синьин, были обнаружены три кокона шелкопряда, фрагменты шелковой ткани и остатки сожженного белого тутовника. Радиоуглеродный анализ показал: возраст находок составляет 3,7–3,9 тысячи лет, а по пептидному составу коконы ближе всего к шелку одомашненного тутового шелкопряда.

«Традиционно считается, что искусство производства шелка появилось впервые на территории Китая, откуда выращивание шелкопрядов распространилось по Шелковому пути после появления этого маршрута около 2 тыс. лет назад. Мы обнаружили пример того, что эти традиции возникли в бассейне Амударьи почти за 2 тыс. лет до того, как открылся Шелковый путь», — приводятся в статье слова исследователей.

По мнению авторов работы, в числе которых один из основоположников узбекской археологии академик Ахмадали Аскаров, находки свидетельствуют: древние жители региона овладели искусством шелководства практически одновременно с Китаем. Это означает, что традиции разведения шелкопряда начали распространяться по Средней и Восточной Азии задолго до возникновения легендарного торгового маршрута.

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