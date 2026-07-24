В янтаре возрастом 99 млн лет нашли самца геккона

Палеонтологи изучили двух миниатюрных ящериц, сохранившихся в янтаре из Мьянмы. Один из экземпляров оказался особенно ценным: у основания его хвоста ученые обнаружили характерное вздутие, по которому животное определили как самца. Ящерицы жили около 99 миллионов лет назад и были сопоставимы по размерам с самыми маленькими современными гекконами.

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Новый вид получил название Carinasquama rusmithii. Результаты исследования опубликованы в Swiss Journal of Palaeontology.

Ящерицы размером с ноготь

Длина тела двух животных без учета хвоста составляла около 16 и 22 миллиметров. Несмотря на столь малые размеры, в янтаре хорошо сохранились очертания тела, пальцы, чешуя и область клоаки.

Спина и хвост ящериц были покрыты чешуйками с несколькими продольными ребрами. Эта особенность отразилась в названии рода Carinasquama, которое можно перевести как «килеватая чешуя».

Ткани и многие кости за миллионы лет разрушились, оставив в янтаре полости. Однако затвердевшая смола сохранила внешнюю форму животных. Для изучения находок исследователи использовали микрокомпьютерную томографию и создали трехмерные модели образцов.

Редкий признак помог определить пол

Установить пол ископаемой ящерицы обычно практически невозможно. Мягкие ткани и внешние половые признаки редко сохраняются, а по одному скелету надежно отличить самца от самки удается далеко не всегда.

У меньшего экземпляра Carinasquama rusmithii ученые заметили парное вздутие на нижней стороне основания хвоста. Подобный признак встречается у самцов современных ящериц и змей. В этой области располагаются гемипенисы — парные копулятивные органы чешуйчатых рептилий. В спокойном состоянии они втянуты внутрь основания хвоста и могут образовывать характерную припухлость.

Сами органы в янтаре не сохранились. Однако форма и расположение вздутия настолько напоминают анатомию современных самцов, что исследователи считают этот экземпляр одним из древнейших ископаемых гекконоподобных животных, пол которого удалось определить по внешнему признаку.

У второй ящерицы подобного вздутия не обнаружили. Тем не менее ученые не называют ее самкой: нужная область просто могла сохраниться недостаточно хорошо.

Древний геккон, который жил на земле

По строению чешуи, головы и глаз новая ящерица напоминала представителей эволюционной линии гекконов. Ученые предварительно отнесли ее к группе, включающей современных гекконов и их вымерших родственников. Точное положение вида на эволюционном древе пока установить сложно.

На пальцах Carinasquama rusmithii не было широких клейких пластинок, благодаря которым многие современные гекконы бегают по стенам, стволам и листьям. Когти также не выглядели сильно изогнутыми.

Поэтому авторы предполагают, что животное вело преимущественно наземный образ жизни. Это показывает, что уже в середине мелового периода гекконоподобные ящерицы занимали разные экологические ниши.