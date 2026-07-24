Китай запустил пять спутников на ракете «Лицзянь-1 Y15»

Китайская коммерческая ракета-носитель «Лицзянь-1 Y15» успешно вывела на орбиту пять космических аппаратов. Запуск произошёл в пятницу, сообщил телеканал CCTV. Это очередная демонстрация возможностей китайской космической промышленности в области коммерческих космических перевозок.

Выведённые на орбиту спутники предназначены для решения различных задач. В их число входят аппараты для мониторинга космического пространства, что позволяет отслеживать объекты и явления в околоземной орбите. Другая часть спутников направлена на наблюдение за поверхностью Земли — такие системы используются для дистанционного зондирования планеты, получения данных о климате, состоянии ландшафтов и других параметров.

Кроме того, запущенные аппараты выполняют функцию испытательных платформ для апробации различных космических технологий. Это позволяет китайским специалистам проверить в реальных условиях новые системы и решения перед их массовым внедрением.

Развитие коммерческой космонавтики Китая

Успешный запуск ракеты «Лицзянь-1 Y15» подтверждает растущий потенциал Китая в области коммерческой космической деятельности. Страна активно развивает собственные системы доставки грузов и спутников на орбиту, снижая зависимость от иностранных операторов.

Развитие коммерческого космического сектора является стратегическим приоритетом для Пекина. Это направление позволяет не только решать научные и хозяйственные задачи, но и укреплять позиции Китая на глобальном рынке космических услуг.