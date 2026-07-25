Starship Илона Маска впервые мягко сел в океан

Американская компания SpaceX в пятницу провела 13-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Старт состоялся с космодрома Starbase в Техасе в 18:51 по местному времени (01:51 мск 25 июля).

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В ходе трансляции, которая велась на странице компании в X, представитель SpaceX заявил, что это было «самое мягкое приводнение Starship в Индийском океане за всю историю».

В рамках этой миссии компания впервые вывела из грузового отсека корабля 20 спутников Starlink версии V3.

Шесть из них были оснащены оборудованием для мониторинга состояния теплозащитного экрана прототипа. Примерно через час после запуска корабль успешно совершил управляемую посадку на водную поверхность.

Кроме того, специалисты проверили механизм повторного запуска двигателей Raptor в космосе.

Ускоритель Super Heavy после отделения от корабля совершил приводнение в Мексиканском заливе, возврат на стартовую платформу Mechazilla в этот раз не планировался.

Нынешний полет стал вторым для модернизированной версии Starship V3. Предыдущий 12-й испытательный запуск в мае завершился взрывом корабля после приводнения. В SpaceX заявили, что внесли необходимые изменения в программное обеспечение и конструкцию, чтобы избежать повторения проблем. Всего же запуск пришлось переносить дважды: сначала из-за проблем с двигателями на старте, а затем из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Космическая система Starship разрабатывается как универсальная и полностью многоразовая. В перспективе ее планируется использовать для вывода спутников, а также для пилотируемых миссий на околоземную орбиту, Луну и Марс.