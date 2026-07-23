Названы важнейшие настройки для Windows

В операционной системе (ОС) Windows 11 есть три настройки, которые больше всего влияют на опыт использования компьютера. Об этом сообщает издание PCWorld.

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Специалисты назвали важнейшие параметры ОС от Microsoft. В первую очередь они отметили режим питания, от которого напрямую зависит мощность устройства. У Windows есть три режима — производительный, сбалансированный и энергоэффективный. Так, персональный компьютер (ПК) будет выходить на максимально возможную мощность с первым режимом, но в этом случае будет расти энергопотребление. Сбалансированный вариант назвали наиболее подходящим для большинства пользователей.

Также авторы рекомендовали включить Storage Sense — эта настройка, которая находится в разделе «Хранилище», отвечает за удаление временных файлов с накопителя. «Storage Sense удаляет данные, которые, по мнению Windows, вам не нужны, например, предыдущие копии обновлений. Как правило, она работает правильно», — отметили журналисты.

В заключение авторы посоветовали пользователям настроить функцию резервного копирования данных. Однако встроенная опция OneDrive бесплатно предлагает лишь 5 гигабайт пространства на облачном сервере, и пользователям рекомендовали искать альтернативы.

В конце июля стало известно, что в Windows 11 изменят диалоговое окно «Свойства» впервые с его появления в Windows 95. Так, окно получит новый дизайн и будет поддерживать ночной режим.