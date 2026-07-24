Китай построил крупнейший в мире саморазгружающийся рудовоз

Китайская судостроительная корпорация CSSC передала заказчику первое из пяти крупнейших саморазгружающихся судов для железорудного проекта Rio Tinto Simandou в Гвинее. Об этом сообщает Синьхуа.

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Новый корабль получил название Wontanara и должен сыграть ключевую роль в перевозке железной руды из мелководных прибрежных вод к крупным балкерам, ожидающим в открытом море.

Три рекорда в одном судне

В CSSC назвали новый корабль «королем саморазгружающихся судов» — по словам компании, он устанавливает сразу три мировых отраслевых рекорда. Новая серия станет крупнейшими в мире мелководными саморазгружающимися перевалочными судами по дедвейту (общей массе груза, топлива и снабжения, которую судно способно нести), самыми быстрыми специализированными саморазгружающимися судами по скорости выгрузки, а также первыми двунаправленными саморазгружателями в своем тоннажном классе.

Зачем нужны такие суда

Все пять кораблей построили специально для проекта Rio Tinto Simandou в Западной Африке — одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений железной руды. Rio Tinto реализует проект вместе с китайскими партнерами, контролируя два из четырёх рудников, тогда как оставшимися двумя управляет китайская группа компаний.

Добыча на Simandou началась в конце 2025 года и продолжает расширяться в этом году. Само месторождение оценивают больше чем в 24 миллиарда долларов.

Главная проблема месторождения — мелководные прибрежные воды, которые не позволяют крупным океанским рудовозам подходить прямо к месту погрузки. Новые саморазгружающиеся суда как раз и решают эту задачу, перевозя руду из порта к более крупным судам, стоящим на якоре в открытом море.

Каждое судно имеет дедвейт 41 800 тонн, длину около 215 метров и способно перевозить 29 000 кубометров руды. Осадка судов составляет 14,5 метра — заметно меньше, чем примерно 18 метров и больше у обычных крупных рудовозов, а именно эта разница и позволяет им заходить в мелководные зоны.

Быстрая разгрузка увеличивает экспортные возможности

По данным CSSC, каждое судно способно разгружать руду со скоростью 12 000 тонн в час — это новый рекорд среди специализированных саморазгружающихся кораблей. Компания отмечает, что показатель на 71% превышает прежний рекорд в 7000 тонн в час, который держало другое судно, модернизированное самой CSSC еще в 2023 году.

Поскольку каждое судно способно перевозить 41 800 тонн груза, в CSSC подсчитали — все пять кораблей вместе способны полностью загрузить океанский балкер грузоподъемностью 200 000 тонн всего за 24 часа.

Суда спроектировали и с учетом маневренности — они одинаково хорошо работают в обоих направлениях движения, а значит, реже нуждаются в развороте на тесных участках воды. Питание обеспечивает дизель-электрическая силовая установка, а бортовая автоматизация позволяет обходиться относительно небольшим экипажем.

Первое судно построили всего за 14 месяцев

Строительство Wontanara началось на верфи CSSC в Янчжоу в мае 2025 года. Судно построили всего за 14 месяцев, после чего в конце июня и начале июля оно прошло 12-дневные ходовые испытания перед передачей заказчику в июле.

Первые два судна этой серии CSSC спустила на воду в мае и июне этого года. Второй корабль планируют передать заказчику в октябре, а остальные суда должны присоединиться к флоту до середины 2027 года.

Когда все пять судов войдут в строй, они станут основой морской перевалочной системы для проекта Simandou — это поможет эффективно перевозить железную руду с мелководного побережья Гвинеи в глобальную сеть морских грузоперевозок.