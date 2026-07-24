Запатентован двигатель реактивного аэротакси

Исследовательский центр Saean R&D разрабатывает рективно-электрическое аэротакси. На днях компания получила патенты на три ключевых технологии этого транспорта будущего.

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В своем пресс-релизе Saean R&D, занимающаяся самым разным экологически чистым транспортом — от электросамосвалов до спорткаров, — а также системами хранения энергии, ссылается на данные Корейского ведомства интеллектуальной собственности.

В число запатентованных разработок вошли:

устройство воздушно-реактивной тяги для городской аэромобильности и воздушно-реактивный летательный аппарат;

устройство воздушно-реактивной тяги с вихренаправляющими лопатками и воздушно-реактивный летательный аппарат;

вихреобразующее реактивное двигательное устройство и воздушно-реактивный летательный аппарат.

Первый патент защищает базовое конструктивное решение, призванное устранить технические ограничения мультикоптерных систем с открытыми винтами, которые сегодня преобладают в сфере городской воздушной мобильности (UAM). В нем описана встроенная реактивная силовая установка закрытого типа, оптимизированная для городских условий и позволяющая повысить эффективность крейсерского полета на высоких скоростях. Наружный кожух также дает начальный эффект шумопоглощения.

Будущее аэротакси, существующее пока только в виде концепта, представляет собой пятиместный (пилот и четыре пассажира) летательный аппарат вертикального взлета и посадки. По бокам у него силовые установки — электрические вентиляторы (всего 32), скрытые в каналах, — они и создают реактивную тягу.

Второй и третий патенты касаются энергоэффективности и шума — двух давних проблем реактивной тяги.

Патент на вихренаправляющие лопатки описывает выравнивание и направление воздушного потока на впуске и выпуске, что уменьшает срыв потока внутри двигательной установки. Эта технология повысит эффективность тяги и снизит расход аккумуляторной энергии или топлива.

Патент на вихреобразующую технологию предусматривает намеренное создание управляемых микровихрей вокруг аппарата, что улучшит управляемость и снизит риск аэродинамического сваливания при полетах с большими углами атаки или при резких маневрах. Кроме того, это рассеивает выходящую из сопла струю, что может уменьшить реактивный шум.

По прогнозам глобальной финансовой компании Morgan Stanley, к 2040 году объем мирового рынка UAM достигнет 1,5 триллиона долларов.