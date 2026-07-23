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На МКС вырос невозможный кристалл

Мария Иванова

Астронавты Международной космической станции (МКС) вырастили уникальный кристалл хлорида калия, рассказал портал Live Science. Фотографией необычной ступенчатой структуры поделился астронавт NASA Дон Петтит.

На МКС вырос невозможный кристалл
© РИА Новости

В условиях микрогравитации обычная соль, которую на Земле используют в продуктах и спортивных напитках, сформировала пирамидальную конструкцию с закрученными гранями. Под микроскопом кристалл больше похож на футуристическую скульптуру, чем на природный объект. На Земле подобные формы быстро разрушаются под собственным весом, но в космосе физика процесса меняется.

По словам профессора химии и биохимии Энн Уилсон, когда влияние гравитации ослабевает, на первый план выходят межмолекулярные силы притяжения и полярность. Кристалл растет неравномерно: в первую очередь формируются его грани и ребра. Из-за этого центр кристалла остается пустым, образуя воронкообразную ступенчатую структуру с изящными узорами.

Эксперименты с выращиванием кристаллов в космосе имеют большую практическую ценность для науки. В невесомости вещества формируются практически без дефектов, что позволяет ученым исследовать близкие к идеалу структуры. Эти данные помогают совершенствовать производство полупроводников и других высокотехнологичных материалов на Земле.

Проведение подобных опытов - одна из главных задач экипажей МКС. Ранее на станции уже создавали конденсаты Бозе - Эйнштейна для изучения пятого состояния вещества, а также проверяли выживаемость спор мха в открытом космосе.