На МКС вырос невозможный кристалл

Астронавты Международной космической станции (МКС) вырастили уникальный кристалл хлорида калия, рассказал портал Live Science. Фотографией необычной ступенчатой структуры поделился астронавт NASA Дон Петтит.

В условиях микрогравитации обычная соль, которую на Земле используют в продуктах и спортивных напитках, сформировала пирамидальную конструкцию с закрученными гранями. Под микроскопом кристалл больше похож на футуристическую скульптуру, чем на природный объект. На Земле подобные формы быстро разрушаются под собственным весом, но в космосе физика процесса меняется.

По словам профессора химии и биохимии Энн Уилсон, когда влияние гравитации ослабевает, на первый план выходят межмолекулярные силы притяжения и полярность. Кристалл растет неравномерно: в первую очередь формируются его грани и ребра. Из-за этого центр кристалла остается пустым, образуя воронкообразную ступенчатую структуру с изящными узорами.

Эксперименты с выращиванием кристаллов в космосе имеют большую практическую ценность для науки. В невесомости вещества формируются практически без дефектов, что позволяет ученым исследовать близкие к идеалу структуры. Эти данные помогают совершенствовать производство полупроводников и других высокотехнологичных материалов на Земле.

Проведение подобных опытов - одна из главных задач экипажей МКС. Ранее на станции уже создавали конденсаты Бозе - Эйнштейна для изучения пятого состояния вещества, а также проверяли выживаемость спор мха в открытом космосе.