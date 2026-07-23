Сверхтонкий iPhone Air сильно подешевел в России

Стоимость сверхтонкого флагманского смартфона iPhone Air снизилась в России более чем на 20% с начала года, и устройство начали предлагать по цене от 60 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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Новый iPhone Air с накопителем на 256 ГБ сейчас продаются в небольших розничных магазинах по цене от 60 до 65 тыс. руб. При этом в крупных федеральных сетях и на маркетплейсах стоимость устройства выше и составляет порядка 70–74 тыс. руб.

Еще в мае аналогичные предложения начинались примерно от 70 тыс. руб., а в начале года минимальная цена смартфона составляла около 80 тыс. руб. Таким образом, за несколько месяцев iPhone Air подешевел более чем на 20%.

iPhone Air представляет технологичный смартфон с титановой рамкой с полированной отделкой, корпусом толщиной всего 5,6 мм, защитным стеклом Ceramic Shield второго поколения с обеих сторон, процессором Apple A19 Pro и 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц.

Устройство также оснащено 12 ГБ оперативной памяти, что позволяет использовать ИИ-функции Apple Intelligence, включая обработку данных непосредственно на устройстве и новые возможности персонализированного голосового помощника Siri AI.

При этом модель имеет ряд ограничений по сравнению с другими флагманами компании: слабый аккумулятор, одна основная камера и отсутствие стереодинамиков.