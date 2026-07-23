В России разгадали тайну «офиуры из бездны»

Российские исследователи впервые описали эволюционное происхождение и обнаружили ближайших родственников загадочного глубоководного животного - "офиуры из бездны", обитающей на глубине более 7 тыс. м.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ имени М.В. Ломоносова.

"Офиура из бездны" называется так, потому что встречается не только на мелководье, но и в самых глубоководных и труднодоступных частях Мирового океана. Долгое время ученые не могли определить происхождение этого загадочного животного, похожего на звезду с игольчатыми лучами, но не относящегося к морским звездам. Авторы работы изучили образцы, собранные в глубоководном желобе к востоку от Японии, и впервые выделили новое семейство офиур, назвав его Abyssuridae.

"С помощью молекулярно-генетических данных впервые удалось установить ближайших родственников Abyssura brevibrachia - ими оказались представители рода Ophiambix <…>. Объединив молекулярно-генетические и морфологические данные для родов Abyssura и Ophiambix, мы обосновали и выделили новое семейство офиур Abyssuridae. Это важный вклад в понимание системы и эволюции всего класса офиур", - пояснил ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов, который сделал открытие в соавторстве с ведущим научным сотрудником ИБР РАН Татьяной Коршуновой.

Обнаруженные у глубоководных "звезд" родственники, в отличие от них, в основном встречаются на глубинах около 100 м. Лишь один их вид обитает на уровне 5 тыс. м под водой.

"Новое исследование предоставляет важные выводы для понимания возраста происхождения различных семейств офиур. Еще одним значимым результатом исследования стало доказательство педоморфного происхождения нового семейства Abyssuridae. Педоморфоз - это эволюционный феномен, при котором "детские" признаки предков сохраняются на взрослых стадиях потомков. Именно он, например, сыграл важную роль в происхождении человека: без биологически значительно растянутого периода взросления не было бы всего того культурного богатства и передачи сложных знаний и умений от поколения к поколению, которое, собственно, и сделало человека человеком", - также уточнили ТАСС в вузе.

Результаты работы опубликованы в журнале Diversity.