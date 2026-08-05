Как понять, что SSD в компьютере скоро сломается?

SSD, в отличие от простых жестких дисков, обладают неприятным свойством ломаться совершенно внезапно — или, по крайней мере, так кажется многим пользователям. На практике же твердотельные накопители обычно проявляют множество симптомов, прежде чем сломаться раз и навсегда. Портал makeuseof.com рассказал, как понять, что ваш SSD может вскоре сломаться.

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Иногда, наверное, у многих пользователей ПК бывало такое, что файл просто отказывается сохраняться. Первый же инстинкт в большинстве случаев — обвинить в неполадках свежий апдейт Windows или обновление программы, которая связана с файлом.

Но SSD на пороге смерти может показывать такие же симптомы. Word-документы не хотят открываться, игры крашатся посреди установки, запуск системы застревает в цикле бесконечной загрузке. Признаки того, что твердотельный накопитель вот-вот потерпит фатальную поломку, совсем не похожи на то, как обычно ломаются обычные жесткие диски. Их дефекты чаще механические, тогда как в проблемах с SSD можно легко обвинить сторонние программы.

Некоторые SSD пытаются выиграть время для пользователя, переходя в режим чтения, когда файловая система рушится. Он хотя бы позволяет скопировать самые ценные файлы, чтобы не потерять их. Но, к сожалению, это происходит не всегда: некоторые модели выдают фатальные ошибки и могут просто исчезнуть из BIOS между перезагрузками.

Хорошая новость в том, что состояние твердотельного накопителя можно мониторить. SMART-данные — постоянный лог информации, которую SSD записывает сам о себе. Хотя Windows может получить доступ к этим данным, сама по себе операционная система не выдает какие-либо уведомления о здоровье диска. Поэтому самый простой способ изучить их — через утилиту от сторонних разработчиков, вроде CrystalDiskInfo.

Названия определенных показателей могут быть разными в зависимости от производителя диска, поэтому, прежде чем паниковать, стоит найти информацию о том, что конкретно они значат. В первую очередь нужно обращать внимание на общий статус здоровья, процент исчерпанного ресурса, доступность резервных секторов и критические предупреждения, а также непоправимые ошибки.

Первый шаг при подозрениях на неполадку SSD — создать резервные копии всех ценных файлов на другом носителе. После этого можно запустить CrystalDiskInfo и изучить показатели здоровья диска. Если диагностика говорит, что все цифры в порядке, то можно выдохнуть, но не стоит расслабляться на все сто. Иногда отсутствие видимых проблем в SMART означает, что лог просто не обнаружил какого-либо измеряемого износа. Хорошая привычка — проверять состояние дисков хотя бы раз каждые пару месяцев.

К сожалению, проблемный SSD не подлежит ремонту. Если ошибки диска станут более частыми или статус здоровья в SMART ухудшится, то единственный выход — заменить его на новый.