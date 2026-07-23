Ученые нашли виновных в изменении климата

Молодые поколения, а именно «Альфа» и зумеры, оставляют самый большой углеродный след, связанный с пищевыми продуктами. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования международной группы ученых.

Глобальные продовольственные системы производят огромное количество парниковых газов, которые приводят к изменению климата. На производство продовольствия приходится около трети общих выбросов подобных газов. В частности, парниковые газы скапливаются в атмосфере из-за вырубки лесов, используемой для очистки земли для сельского хозяйства. Также к парниковым газам относят метан — он выделяется крупным рогатым скотом, является побочным продуктом синтетических удобрений и топлива, которое используется для доставки продовольствия по всему миру.

Эксперты проанализировали диеты людей в 194 странах и 22 разных возрастных группах, использовав данные, собранные с 2000 по 2019 год. Оказалось, что представители поколения «Альфа» (рожденные с 2010 по 2024 год) и зумеры (с 1997 по 2012 год) ели больше мяса, молочных продуктов, обработанных продуктов и сладких напитков, чем остальные. Исследования показали, что диеты с высоким содержанием мяса связаны со значительно более высокими уровнями выбросов парниковых газов, чем растительные варианты.

При этом отмечается, что в регионах с высоким уровнем дохода, вроде Японии, США и Западной Европы, на пожилых людей приходится от 22 до 29% от общего объема «пищевых» выбросов парниковых газов. Однако этот факт исследователи связывают не с тем, что старики едят больше мяса или молочных продуктов, а с тем, что количество пожилых людей в мире быстро растет.