Священник подал в суд на ChatGPT

Американский пастор Скотт Уинтерс подал судебный иск против OpenAI, обвинив компанию в том, что ChatGPT дал ему опасные медицинские рекомендации. Это, как утверждается, привело к отсрочке необходимого лечения, сообщает Engadget.

По материалам дела, чат-бот заявил пользователю, что его симптомы не представляют серьезной угрозы, и посоветовал не слушать родственников и друзей, настаивавших на обращении к врачу. ChatGPT также использовал религиозные убеждения пастора, заявив, что «Бог не создавал человеческое тело для бесконечных отказов».

Истец обвиняет OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана в халатности и незаконной медицинской практике. Исполнительный директор Tech Justice Law Митали Джайн, представляющая интересы Уинтерса, заявила, что чат-бот встал между пользователем и его близкими, убедив игнорировать их советы. В иске утверждается, что после взаимодействия с ChatGPT пастору теперь требуется длительное физическое и психологическое восстановление.

Помимо денежной компенсации, истец требует обязать OpenAI усилить защиту от выдачи медицинских рекомендаций и временно приостановить работу ChatGPT Health до подтверждения безопасности платформы независимыми экспертами.

OpenAI ранее заявляла, что правила использования сервиса запрещают использовать ChatGPT для постановки диагнозов или назначения лечения. Однако компания активно развивает направление ChatGPT Health и сообщает, что около 230 миллионов человек еженедельно обращаются к платформе с вопросами о здоровье.

Это не первый иск против OpenAI. Ранее семья подростка подала в суд, утверждая, что ChatGPT помогал изучать способы самоубийства.