Почему современные телевизоры ломаются быстрее старых

Современные телевизоры служат меньше своих предшественников не из-за намеренного сокращения срока эксплуатации производителями, а в первую очередь из-за усложнения конструкции.

Об этом Life.ru рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«За последние десятилетия техника стала значительно компактнее, производительнее и функциональнее. Если раньше устройство выполняло одну или несколько задач, то сегодня даже бытовой прибор содержит сложную электронику, микропроцессоры, датчики, беспроводные модули связи и системы управления. Увеличение количества компонентов неизбежно повышает вероятность отказа отдельных элементов в процессе эксплуатации», — объяснил специалист.

По его словам, одной из основных причин сокращения срока службы стала миниатюризация. Плотность размещения компонентов на печатных платах выросла, благодаря чему устройства стали компактнее. Однако одновременно с этим повысились требования к теплоотводу. Регулярный перегрев ускоряет старение полупроводников, конденсаторов и других элементов.

Еще одним фактором эксперт назвал изменение условий эксплуатации техники. Большинство современных устройств, в том числе телевизоры, роутеры и системы видеонаблюдения, работают круглосуточно или постоянно находятся в режиме ожидания. Из-за этого их компоненты продолжают испытывать тепловые и электрические нагрузки, постепенно вырабатывая свой ресурс.

Помимо этого, срок службы телевизора сегодня зависит от программного обеспечения. Если раньше бытовые приборы были преимущественно аппаратными устройствами, то теперь они зависят от встроенного ПО. В результате полностью исправная техника может перестать поддерживать новые версии программ, сетевые сервисы или мобильные приложения, из-за чего пользователи считают ее устаревшей.

Однако Юрасов отметил, что современные телевизоры не стоит считать менее надежными. Сегодня устройства работают в более сложных режимах и выполняют значительно больше задач, чем техника прошлых лет.