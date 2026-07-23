Apple заблокирует устройство при просрочке платежа за аренду

В бета-версии iOS 27 был обнаружен специальный код, позволяющий ограничивать использование устройств Apple, взятых в лизинг, сообщает портал 9to5Mac.

Предполагается, что эта функция будет блокировать доступ к большинству приложений до тех пор, пока клиент не решит проблему с платежом или договором. При блокировке сохраняется доступ к сервисам «Специальные возможности чтения», App Store, «Здоровье», «Лупа», «Телефон», «Часы», «Настройки», «Кошелек», «Пароли» и «Интерфейс режима ограниченного доступа».

Также в эту версию операционной системы включен новый тип блокировки, который называется «Блокировка партнерского финансирования». Эта функция необходима для того, чтобы предотвращать стирание данных, перепродажу или разборку заблокированного устройства на запчасти.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Apple планирует 28 июля запустить услугу по лизингу большинства моделей iPhone, iMac, iPad и Apple Watch. Сервис будет называться Apple Upgrade. Финансовым спонсором программы выступает Klarna Group.