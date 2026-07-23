Android-смартфоны могут заменить уровень, шумомер и металлоискатель

Смартфон может заменить целый ящик измерительных приборов, по крайней мере, пока речь не идёт о лабораторной точности. Автор MakeUseOf напомнил, что внутри обычного телефона уже есть акселерометр, гироскоп, микрофон, датчик освещённости и магнитометр.

Акселерометр и гироскоп позволяют измерять наклон и движение. Приложение с пузырьковым уровнем пригодится, чтобы ровно повесить картину, доску или полку, а клинометр — проверить угол крыши, пандуса либо камеры.

Некоторые программы также показывают скорость вращения и регистрируют вибрации. Так можно обнаружить биение небольшого мотора или убедиться, что стиральная машина снова пытается уйти из квартиры.

Микрофон открывает доступ к шумомерам, частотомерам, анализаторам спектра и даже упрощённым осциллографам. После калибровки смартфон поможет оценить громкость наушников, мотоцикла или оборудования в мастерской. Музыкантам он подскажет высоту тона, а любителям графиков покажет звук в виде волны.

Датчик освещённости и камера позволяют измерять уровень света. Такие приложения пригодятся при настройке рабочего места, размещении ламп для растений и выборе экспозиции во время съёмки.

Наконец, магнитометр превращает телефон не только в компас, но и в простейший детектор металла. С его помощью можно попытаться найти стойку каркаса, проводку или металлическую трубу за стеной. Иногда результат оказывается не хуже, чем у дешёвого специализированного прибора.

Полностью заменить профессиональное оборудование смартфон, конечно, не сможет: точность зависит от модели, калибровки и положения датчиков. Но для домашнего ремонта и быстрой диагностики его возможностей часто достаточно.