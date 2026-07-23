Названы самые популярные китайские смартфоны

Среди россиян вырос спрос на китайские смартфоны. Об этом говорится в пресс-релизе «AliExpress СНГ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В отчете говорится, что во втором квартале 2026 года спрос на смартфоны в количественном выражении вырос на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также аналитики обратили внимание на тенденцию, согласно которой потребители стали чаще приобретать флагманские смартфоны.

Кроме того, в «AliExpress СНГ» назвали самые популярные модели. Список возглавил Xiaomi Poco X8 Pro, который имеет AMOLED-дисплей, мощный процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, камеру с сенсором 50 мегапикселей и аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. На втором месте оказался OnePlus 15, выделяющийся флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, дисплеем LTPO AMOLED и тройной камерой. Замыкает топ-3 Xiaomi Redmi Note 15 Pro — это аппарат с AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 7s Gen 3 и камерой 200 мегапикселей.

В топ-10 также включили Xiaomi Redmi Note 15, Xiaomi Poco X8 Pro Max, Xiaomi Poco M8, Xiaomi Redmi Note 14, Xiaomi Redmi Note 14S, Xiaomi Poco F6 и Honor Magic8 Pro.

В отчете говорится, что рейтинг продолжают формировать смартфоны из экосистемы Xiaomi. Также часто покупатели обращают внимание на смену поколений устройств — покупают подешевевшие девайсы прошлого поколения после того, как выходит новый аппарат.

В мае представители «AliExpress СНГ» назвали Xiaomi Poco M8 самым популярным китайским смартфоном в России. В отчете говорится, что главный тренд среди самых продаваемых смартфонов — массовый переход среднего сегмента на батареи 6500–7300 миллиампер-часов.