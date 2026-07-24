Космические планы технологических корпораций стали угрозой для Земли

Космические дата-центры, предложенные миллиардерами Илоном Маском и Джеффом Безосом, «катастрофичны» для планеты, предупреждают эксперты. Новая петиция в США требует пересмотреть планы технологических компаний на фоне опасений по поводу разрушения окружающей среды.

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Космические дата-центры, предложенные корпорацией SpaceX, компанией Blue Origin Джеффа Безоса и другими, будут выбрасывать в атмосферу огромное количество загрязняющих веществ, что, вероятно, изменит состав земной атмосферы и будет «катастрофичным» для планеты, предупреждают эксперты космической отрасли и экологические организации в новой петиции с требованием проанализировать их влияние на окружающую среду.

Технологические компании коллективно предложили создать миллионы «орбитальных дата-центров» и продвигают свои планы, которые требуют одобрения Федеральной комиссии по связи (FCC), пишет The Guardian.

Помимо прочего, в стратосфере накапливается огромное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых спутниками и ракетами при входе в атмосферу. Космические аппараты выбрасывают в атмосферу сажу, редкие металлы, оксиды алюминия и другие загрязняющие вещества с неизвестными последствиями для окружающей среды.

Некоторые ученые опасаются, что это загрязнение может разрушить озоновый слой, подвергнуть людей повышенному воздействию ультрафиолетового излучения или еще больше дестабилизировать планету в условиях климатического кризиса. Загрязняющие вещества также могут вернуться на Землю, а миллионы спутников станут серьезным источником светового загрязнения.

Петиция, поданная в Федеральную комиссию по связи, призывает приостановить выдачу новых лицензий на строительство космических дата-центров, утверждая, что эти планы «нарушают федеральный закон».

Компании, владеющие центрами обработки данных, «рассказывают о своих планах в грандиозных выражениях, подразумевая, что они изменят цивилизацию», — говорится в петиции.

«Но те же самые сторонники этих планов отказываются проводить какие-либо исследования влияния своих, как они утверждают, эпохальных технологий на окружающую среду, науку, экономику и другие ценности».

Петицию подписали некоммерческая организация «Государственные служащие за экологическую ответственность» (Peer), юридическая некоммерческая организация Earthjustice и некоммерческая организация DarkSky International, которая занимается защитой неба от светового загрязнения.

Несколько бывших федеральных чиновников, занимавшихся вопросами космоса в США, рассказали The Guardian, что, по их мнению, создание орбитальных центров обработки данных невозможно. Однако вывод на орбиту миллионов дополнительных спутников создаст значительный экологический риск, считает Стив Волц, бывший глава спутникового управления Национального управления океанических и атмосферных исследований (НУОАИ).

«В этих спутниках много сложных материалов, и даже если они сгорят в атмосфере, не стоит загрязнять ее отходами от них больше, чем от дымовых труб», — сказал Стив Волц.

Волц работал в НУОАИ до тех пор, пока его не отправили в неоплачиваемый отпуск, а затем уволили при администрации Трампа, отмечает The Guardian.

Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением общественности по всему политическому спектру в отношении своих центров обработки данных на Земле, крупные технологические компании в прошлом году начали продвигать идею запуска спутниковых центров обработки данных в космос. Некоторые из них начали получать разрешения.

Число активных спутников на орбите выросло в геометрической прогрессии с примерно 1400 в 2015 году до примерно 15 000 в настоящее время. Ожидается, что в течение десятилетия на орбите будет находиться до 100 000 космических аппаратов, не считая сетей центров обработки данных. На данный момент считается, что основная часть загрязнения со спутников поступает от Starlink и “мега-созвездий” Amazon, которые предоставляют широкополосный доступ в Интернет и состоят примерно из 10 000 спутников.

Космические аппараты могут создавать проблемы при взлете и посадке. При запуске происходит выброс целого ряда вредных веществ, таких как сажа, оксиды азота, монооксид углерода, оксид алюминия, газообразный хлор и, после выхода на орбиту, ртуть. Когда спутники выводятся из эксплуатации через пять-15 лет, при их испарении происходит выброс металлов. Это приводит к попаданию загрязняющих веществ в ранее нетронутые участки стратосферы, а это очень чувствительная система, и мы очень плохо понимаем последствия.

Ученые начали осознавать некоторые последствия этого воздействия только в конце 2023 года, когда в ходе стратосферного измерительного полета, спонсируемого Noaa, были обнаружены металлы в аэрозолях серной кислоты, которые составляют большую часть стратосферы. Считается, что эти аэрозоли играют важную роль в регулировании температуры на Земле и могут частично выполнять функцию планетарного «солнцезащитного крема», создавая высокоуровневые облака, которые отражают солнечное излучение, а также препятствуют проникновению парниковых газов и загрязняющих веществ в озоновый слой снизу.

Однако, по словам ученых, проводивших исследование, «в значительной степени неизвестно», как взаимодействуют между собой металлы, используемые в космических аппаратах, природные металлы и аэрозоли серной кислоты. При Трампе дальнейшие исследования в этом направлении не проводились, подчеркивает The Guardian.

Между тем защитники природы утверждают, что растения и животные зависят от темноты, а световое загрязнение приводит к вымиранию светлячков и других насекомых.

«Эти проекты могут навсегда изменить ночное небо в том виде, в каком мы его знаем, — говорит Раскин Хартли, исполнительный директор организации DarkSky International. — Федеральная комиссия по связи должна со всей серьезностью отнестись к своим обязанностям и сделать так, чтобы эти проекты не наносили ненужного вреда естественному темному небу».

Коул Донован, бывший эксперт по космической политике Национального управления океанических и атмосферных исследований, а ныне сотрудник некоммерческой организации Stand Up for Science, отметил, что для космических центров обработки данных потребуется огромное количество редких металлов и других ресурсов, которых и так не хватает, что создаст еще одну экологическую проблему на Земле.

Распространение спутников поднимает целый ряд новых юридических и экологических вопросов, указывает The Guardian. В петиции утверждается, что Конгресс требует, чтобы Федеральная комиссия связи (FCC) определила, “будет ли удовлетворен общественный интерес, удобство и необходимость предоставления” заявки на эксплуатацию спутника.

Группы утверждают, что действие Закона о национальной экологической политике (Nepa), который требует от федеральных агентств оценивать воздействие предлагаемых ими проектов на окружающую среду, распространяется на спутники. Nepa предоставит механизмы для “оценки воздействия, предложения альтернатив, изучения мер по смягчению последствий и раскрытия рисков, которые помогут определить, отвечают ли такие предложения общественным интересам”, - говорится в петиции.

Среди тех, кто запрашивает разрешение, - космическая корпорация Cowboy, основанная миллиардером, соруководителем Robinhood, который стремится “построить американскую энергосистему в космосе”. Она хочет создать систему из 20 тысяч спутников, первый запуск которых запланирован на 2028 год. В петиции говорится, что единственной ссылкой Cowboy Space на смягчение воздействия на окружающую среду в своей заявке в FCC является обещание, что созвездие “будет спроектировано и эксплуатироваться таким образом, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие на астрономическое сообщество”.

В петиции отмечается, что SpaceX утверждает в своей заявке в FCC, что ее орбитальные центры обработки данных “обеспечат многопланетное будущее человечества среди звезд”, но единственной ссылкой на экологический риск является заявление о том, что компания “разработает лучшие в отрасли средства снижения яркости”, хотя других подробностей не приводится.

В конечном счёте заявки технологических компаний в Федеральную комиссию по связи США не содержат сколько-нибудь значимого анализа экологических последствий, говорится в петиции.