Назван возраст старейшего кита в мире

Возраст старейшего в мире гренландского кита достигает 211 лет. Эта информация прозвучала в контексте празднования Всемирного дня китов и дельфинов, который отмечают в 23 июля. В пресс‑службе Минобрнауки России подчеркнули, что киты удерживают лидерство по продолжительности жизни среди млекопитающих — именно к этому классу относится упомянутая долгоживущая особь, сообщает РИА Новости.

Андрей Бубличенко, старший научный сотрудник Зоологического института РАН, пояснил, что интенсивный китобойный промысел в XIX XX веках существенно повлиял на возрастной состав популяции. Охотники в первую очередь добывали наиболее крупных и старых животных, поэтому сегодня стада состоят преимущественно из сравнительно молодых особей.

Ученый также рассказал о впечатляющих физиологических возможностях китообразных: охотясь на рыбу и кальмаров, они способны опускаться на значительную глубину. Абсолютным рекордсменом в этом отношении считается клюворыл — зафиксированы случаи, когда представители этого вида погружались на 2992 метра и могли задерживать дыхание на 222 минуты.

Помимо выдающихся физических характеристик, китообразные выделяются высоким уровнем когнитивных способностей. Так, дельфины способны узнавать себя в зеркале уже в семимесячном возрасте — для сравнения, у детей подобная способность формируется лишь к году. Особый интерес представляет поведение косаток: у них выявлена этнокультурная передача знаний. Различные семейные группы используют уникальные диалекты, применяют отличающиеся друг от друга тактики охоты и последовательно передают эти навыки потомкам.

Ранее стало известно, что в Индийском океане обнаружили крупнейшее и самое глубокое «кладбище китов. Исследователи насчитали более 480 окаменелостей. Возраст самых старых из них оценивается в 5 млн лет.