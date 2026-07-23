На космодром Восточный прибыли блоки ракеты "Союз-2"

На космодром Восточный в Амурской области прибыл железнодорожный состав. В нем - блоки ракеты "Союз-2" и головной обтекатель, сообщили в Роскосмосе.

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Специалисты космического центра "Восточный" начали разгрузку.

Как ранее сообщала "РГ", в рамках предстоящего запуска на орбиты планируют отправить космические аппараты "КОЭН" (комплекс оптико-электронного наблюдения) и "Киноспутник".Данный запуск станет первым для амурской космической гавани в этом году. В прошлом году на Восточном были проведены две успешные стартовые кампании.

Напомним, что ранее в этом году на космодроме было завершено строительство стартового космического ракетного комплекса "Ангара".