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Аддон Adobe мог украсть переписку WhatsApp* за один клик

Anti-Malware.ru

Уязвимость в расширении Adobe Acrobat для Chrome позволяла незаметно вытаскивать переписку, контакты и данные аккаунта из WhatsApp Web (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Под ударом могли оказаться около 329 млн браузеров — именно столько установок насчитывает популярное расширение.

Аддон Adobe мог украсть переписку WhatsApp* за один клик
© Global Look Press

Для атаки не требовалось взламывать WhatsApp, красть пароль или заражать компьютер вредоносной программой.

Достаточно было заманить пользователя на внешне безобидную страницу. Дальше всё происходило без лишних вопросов и предупреждений.

Исследователи компании Guardio назвали атаку HermeticReader. В её основе лежала ошибка во внутренней системе обмена сообщениями расширения Adobe. Вредоносный сайт загружал скрытый фрейм и заставлял расширение выполнять команды, не проверяя их источник.

Злоумышленник мог записать данные в локальное хранилище Adobe Acrobat и активировать Hermes — встроенный, но неактивный по умолчанию механизм интеграции. Тот становился мостом к WhatsApp Web и позволял в фоновом режиме собирать личные чаты, контакты и сведения об аккаунте в открытом виде.

Пользователь тем временем просто смотрел обычную веб-страницу и понятия не имел, что расширение для работы с PDF уже читает его мессенджер.

Guardio обнаружила проблему и сообщила о ней Adobe. Компания закрыла уязвимость в июне и присвоила ей идентификатор CVE-2026-48294. В Adobe классифицировали баг как UXSS-уязвимость, приводящую к раскрытию данных между разными сайтами.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена