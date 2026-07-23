Light представила телефон-раскладушку для цифрового детокса

Компания Light, известная устройствами для цифрового минимализма, анонсировала свой первый телефон-раскладушку – Light Flip.

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Новинка сочетает классическую конструкцию с современными технологиями связи, сохраняя философию отказа от отвлекающих факторов смартфонов.

Дизайн и дисплей

В сложенном состоянии Light Flip напоминает компактный пластиковый блок с ярким дизайном. Толщина корпуса составляет 19 мм, а вес – 160 граммов. Несмотря на внушительную по современным меркам толщину, аппарат остаётся относительно лёгким.

Новинка получила 2,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 640 × 480 пикселей. Под экраном расположена физическая клавиатура, дополненная как минимум тремя программируемыми функциональными кнопками.

Аппаратная основа

За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek MT8873, объединяющий четыре производительных ядра ARM Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. В конфигурацию также входят 6 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 128 ГБ. Ёмкость съёмного аккумулятора составляет 1800 мА·ч, а для зарядки используется порт USB-C.

Камера и операционная система

Основная камера получила сенсор разрешением 50 Мп, однако итоговые снимки сохраняются в разрешении 12 Мп. Light Flip работает под управлением фирменной операционной системы LightOS, которая намеренно лишена поддержки привычных мобильных приложений.

Вместо них пользователям доступны только основные инструменты: звонки, сообщения, GPS-навигация, календарь, будильник, музыкальный плеер и подкасты. В дальнейшем возможности устройства могут расшириться благодаря набору средств разработки SDK, который позволит создавать новые приложения.

Другие особенности

Несмотря на минималистичную концепцию, телефон получил современное оснащение. Устройство поддерживает сети 5G, nano-SIM и eSIM, а также оснащено портом USB-C и 3,5-мм аудиоразъёмом. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP54.

Сроки выхода, цвета и цена

Light уже открыла предварительные заказы на Light Flip. Первые поставки запланированы на апрель 2027 года. Компания также предлагает международную доставку, однако предупреждает, что в этом случае итоговая стоимость будет выше.

Покупателям доступны шесть вариантов расцветки: светло-серый, жёлтый, розовый, красный, синий и чёрный. Стоимость Light Flip составляет $299.