Как защитить свои диалоги с DeepSeek от посторонних?

Личные переписки пользователей с китайской нейросетью DeepSeek стали доступны через обычный поиск Google. По специальному запросу, в выдаче можно найти сотни публичных ссылок с вопросами, ответами и названиями загруженных документов. IT-world разобрался, что на самом деле произошло, почему акцент сделан на россиянах и как теперь обезопасить свои данные.

Важно понимать, что речь идет не о взломе серверов DeepSeek и не о краже базы данных с паролями. Проблема возникла из‑за того, что поисковая система Google проиндексировала публичные ссылки, которые пользователи создавали самостоятельно через функцию «Поделиться» (Shared Conversations).

Такая ссылка предназначена для того, чтобы показать конкретный диалог другому человеку, но если она оказывается в открытом интернете — например, на форуме, в социальной сети или даже просто на незащищенной странице — поисковик может ее найти и добавить в выдачу.

Через эти ссылки посторонний видит все вопросы, которые задавал пользователь, ответы нейросети и названия загруженных файлов. Сами файлы скачать нельзя, а доступ к аккаунту, закрытым чатам или личным настройкам получить невозможно. Эксперты из компании MWS AI, занимающейся безопасностью искусственного интеллекта, подтвердили, что новых утечек диалогов не зафиксировано, а найденные переписки были либо опубликованы ранее, либо выложены намеренно. Так что новость реальна, но она описывает не хакерскую атаку, а последствия неосторожного обращения с функцией публичного обмена.

Почему утекли только запросы российских пользователей?

На самом деле в открытом доступе оказались диалоги пользователей из разных стран, но российские СМИ сосредоточились на этой аудитории не случайно. По данным SEO-специалиста Дэвида Коницни, который первым обратил внимание на инцидент, примерно 31% проиндексированных публичных ссылок были на русском языке. Это очень большая доля, и именно она привлекает внимание журналистов.

Причина такого перекоса не в том, что DeepSeek или Google целенаправленно собирали данные россиян. Скорее всего, русскоязычные пользователи оказались более активными в использовании функции «Поделиться».

Они могли публиковать ссылки в мессенджерах, социальных сетях или на форумах, чтобы обсудить ответы нейросети с друзьями или коллегами.

Поисковик просто индексировал эти общедоступные URL, и чем больше ссылок на определенном языке, тем заметнее они в выдаче. Никакого географического фильтра или утечки именно из российского сегмента не было — просто статистика сложилась так, что русскоязычный контент оказался в центре внимания.

Каким образом можно защитить свою историю работы с DeepSeek?

Поскольку утечка произошла не из-за взлома, а из-за человеческого фактора, защита целиком зависит от ваших собственных настроек и привычек. Вот подробная инструкция, которая поможет свести риски к минимуму.

Начните с главного - настройте приватность вашего аккаунта. По умолчанию DeepSeek, как и большинство современных ИИ-сервисов, может использовать ваши диалоги для улучшения своих моделей. Это означает, что ваши данные теоретически могут попасть в обучающую выборку и в редких случаях «всплыть» в ответах другим пользователям. Чтобы этого избежать, зайдите в настройки. В веб-версии откройте меню настроек, найдите раздел «Данные» (Data) и выключите тумблер, отвечающий за улучшение модели за счет ваших данных. В мобильном приложении путь похожий: настройки, затем «Управление данными» (Data controls), и там тоже отключите соответствующую опцию. Эта простая мера сразу снижает риск того, что ваши личные вопросы станут частью общей базы.

Второй и самый важный шаг — контроль над публичными ссылками. Именно они стали причиной скандала. Никогда не создавайте ссылку «Поделиться» для диалогов, которые содержат что‑то личное или конфиденциальное. Если вам все же нужно показать переписку кому‑то конкретному, сделайте это и сразу после того, как собеседник ознакомится, удалите сам чат из истории. Удаление чата деактивирует созданную ссылку, и она перестанет быть доступной для поисковиков.

Даже если вы просто нажали на кнопку «Поделиться», но никому не отправляли ссылку, она уже существует и может быть проиндексирована. Поэтому относитесь к этой функции как к публикации в открытом интернете.

Третий шаг — регулярно чистите историю диалогов. В веб-версии наведите курсор на любой чат в левой боковой панели, и вы увидите иконку корзины, нажав на которую можно удалить конкретную беседу. Для массовой очистки зайдите в настройки, выберите раздел «Данные» и нажмите «Удалить все чаты» (Delete all chats). В приложении удаление происходит аналогично: долгим нажатием на диалог вызывается меню с опцией удаления, а в настройках есть пункт «Управление данными» с кнопкой полной очистки. Старайтесь проводить такую чистку хотя бы раз в месяц, особенно если вы активно общаетесь с нейросетью на рабочие или личные темы.

Не забывайте про локальный кэш. Даже после удаления истории на сервере на вашем компьютере или смартфоне могут оставаться временные файлы с фрагментами переписок. В приложении DeepSeek в настройках обычно есть пункт «Очистить кэш» — периодически нажимайте его. В браузере можно очистить кэш и куки для сайта DeepSeek через настройки вашего браузера. Это не даст полной гарантии, что данные не сохранились где‑то еще, но убирает видимые следы на вашем устройстве.

И конечно, золотое правило безопасности, которое относится к любым чат‑ботам, а не только к DeepSeek. Никогда не отправляйте в диалог пароли, номера банковских карт, паспортные данные, медицинские диагнозы, коммерческие тайны или исходные коды закрытых проектов. Даже если вы полностью доверяете сервису, технически администратор или разработчик имеет доступ к текстам, которые вы вводите. А если ваша учетная запись когда‑нибудь будет скомпрометирована, вся эта информация окажется в руках злоумышленников. Поэтому лучше сразу считать, что любой чат‑бот — это публичное пространство, и не писать там ничего, что вы не готовы рассказать незнакомцу.

Для самых продвинутых пользователей есть еще один вариант. Поскольку DeepSeek распространяется как открытая модель, вы можете запустить ее локально на своем компьютере с помощью специальных инструментов вроде Ollama или LM Studio. В этом случае все ваши диалоги физически остаются только на вашем устройстве и никогда не покидают его. Никакие публичные ссылки, индексация поисковиками или обучение на ваших данных в этом случае просто невозможны. Правда, такой способ требует достаточной мощности компьютера и технических навыков, но для тех, кто работает с особо чувствительной информацией, это практически единственный надежный способ.

Главная угроза приватности в DeepSeek (как и в других чат-ботах) исходит не от хакеров, а от неправильного использования функций самого сервиса и сбора данных по умолчанию.

Поэтому ваша безопасность напрямую зависит от ваших действий. Если вы не намерены делать свою личную жизнь достоянием общественности, то отключите обучение на своих данных, удаляйте старые чаты, не создавайте публичных ссылок без крайней необходимости и никогда не доверяйте нейросети то, что может навредить вам при утечке. Эти простые правила помогут избежать неприятных сюрпризов, даже если в следующий раз поисковик проиндексирует еще что‑то, что вы считали личным.