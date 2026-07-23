Apple столкнулась с неожиданной проблемой при выпуске iPhone 18 Pro

Компания Foxconn, основной производственный партнер Apple, начала активный набор сотрудников для выпуска iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на China Securities News.

По данным источников из цепочки поставок, смартфоны уже запущены в массовое производство и находятся на этапе наращивания объемов выпуска перед осенним стартом продаж. Для привлечения новых работников Foxconn повысила почасовую оплату, базовую зарплату и бонусы для повторно нанимаемых сотрудников.

Как отмечает издание, iPhone 18 Pro получит уменьшенный вырез Dynamic Island для фронтальной камеры и системы Face ID. Его ширина сократится с 20,76 до 13,49 мм, а полезная площадь экрана увеличится примерно до 94,7%. Также ожидаются новый процессор A20 Pro и основная камера с переменной диафрагмой, которая должна улучшить качество съемки при слабом освещении и контроль глубины резкости.

По информации MacRumors, Apple также изменит график выхода новой линейки смартфонов. Ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поступят в продажу уже в сентябре, тогда как стандартный iPhone 18 выйдет только в следующем году вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.