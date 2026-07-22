Дату конца света нашли в романе Рэя Брэдбери

В 1950 году Рэй Брэдбери отправил человечеству мрачное послание из будущего. В рассказе «Будет ласковый дождь» он описал мир, стертый с лица земли ядерным огнем, и назначил точную дату финала — 5 августа 2026 года. Выясняем, стоит ли ждать исполнения пророчества великого фантаста на следующей неделе и какие технологии из его книг уже незаметно стали частью нашей повседневности.

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С приближением 5 августа интернет-пользователи всё чаще вспоминают рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь». Ещё в 1950 году писатель изобразил город, стертый с лица земли ядерным взрывом, и умный дом, который продолжает слепо обслуживать своих давно погибших хозяев.

Однако больше всего читателей пугает финал произведения: среди радиоактивных руин механический голос раз за разом повторяет дату — 5 августа 2026 года, до которой осталось всего несколько недель. Это можно было бы списать на простое совпадение, если бы другие мрачные фантазии автора не воплощались в реальность одна за другой.

Разбираемся, о каком именно ядерном ударе писал классик фантастики и какие из его предсказаний уже стали частью нашей повседневной жизни.

Что, по предсказанию Брэдбери, произойдёт 5 августа 2026 года?

В знаменитом рассказе Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь», входящем в цикл «Марсианские хроники», действие происходит в калифорнийском городе Аллендейле, уничтоженном ядерным ударом. От людей не осталось ничего, кроме выжженных на стене дома силуэтов погибшей семьи.

Лишенные хозяев умные системы продолжают слепо следовать расписанию: голосовые часы объявляют подъем, печь жарит тосты, роботы-уборщики снуют по комнатам, а детская транслирует сказки на стенах. Однако без человека техника обречена. Однажды вечером в пустом здании вспыхивает пожар. Автоматика отчаянно пытается его потушить, но вода иссякает, механизмы плавятся, и дом превращается в груду пепла.

На рассвете среди дымящихся руин остается стоять лишь одна уцелевшая стена. Из её динамика продолжает звучать бесстрастный механический голос, зачитывающий дату: «Сегодня 5 августа 2026 года».

Это произведение получило культовую экранизацию в СССР — знаменитый мультфильм 1984 года режиссера Назима Туляходжаева, который до сих пор считается одной из самых сильных визуализаций постапокалипсиса.

Для начала стоит внести ясность: Рэй Брэдбери не предсказывал начало ядерной войны именно 5 августа 2026 года. В рассказе к этому моменту город уже лежит в руинах, а пятое число наступает после гибели последнего уцелевшего дома. Автор намеренно оставляет момент удара за кадром, чтобы сделать финал более жутким — именно к утру этого дня человеческий мир в произведении окончательно замолкает.

Однако эта дата пугает читателей по другой причине. Американский фантаст предвидел нечто гораздо более близкое и повседневное, чем ядерный апокалипсис.

Самое страшное пророчество Брэдбери на самом деле уже сбылось, и оно касается технологий, которые окружают нас прямо сейчас.

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Самое страшное предсказание уже сбылось

Пугает не сама дата, а то, насколько точно автор описал наш быт. В 1950 году Брэдбери детально изобразил «умный дом», который сегодня выглядит как инструкция к современным гаджетам.

Голосовые помощники на кухне, роботы-уборщики в комнатах, автоматические системы готовки и климат-контроль — всё это было чистой фантазией семьдесят лет назад, а сейчас стоит почти в каждой квартире. Выходит, что мир из рассказа уже построен вокруг нас.

Если писатель безошибочно угадал облик наших гостиных, возникает закономерный вопрос: какие ещё его пророчества ждут своего часа? Рассказ «Будет ласковый дождь» далеко не единственное произведение, где технологии будущего описаны с пугающей точностью.

Огромные телевизоры и жизнь внутри экранов

В романе «451 градус по Фаренгейту», опубликованном в 1953 году, Рэй Брэдбери описал комнаты с гигантскими телевизионными стенами. Его герои часами смотрели бессмысленные передачи, общались с персонажами на экране и постепенно теряли интерес к книгам и реальной жизни.

На момент выхода книги телевизор был редким гостем в домах — это была громоздкая коробка с крошечным черно-белым экраном. Сегодня же тонкие панели действительно занимают целые стены, а бесконечный поток коротких роликов заставляет нас постоянно переключать внимание.

Брэдбери оказался провидцем не только в описании внешнего вида техники, но и в понимании того, как она кардинально изменит человеческие привычки и восприятие мира.

Беспроводные наушники

В том же романе «451 градус по Фаренгейту» жители постоянно носили в ушах крошечные «ракушки», из которых непрерывно звучали музыка и голоса. По своему описанию они практически не отличаются от современных беспроводных наушников.

Сегодня люди действительно проводят в них большую часть дня: слушают музыку, смотрят видео, разговаривают по телефону и стараются ни на секунду не оставаться в тишине. То, что в середине прошлого века казалось странной фантазией писателя, теперь лежит в кармане у миллионов человек.

Умные часы

В рассказе «Убийца» Брэдбери описал радиобраслеты, позволявшие связаться с человеком в любой момент. Главный герой ненавидел эту технику за то, что она лишала его права на одиночество: звонки, сообщения, музыка и реклама преследовали его повсюду.

Сегодня ту же функцию выполняют смартфоны и умные часы. Они принимают вызовы, показывают уведомления, отслеживают местоположение владельца и не дают ему исчезнуть из поля зрения даже на несколько часов. Брэдбери словно заранее увидел мир, в котором человек всегда остается на связи — хочет он этого или нет.

Виртуальная реальность и дети

В рассказе «Вельд» Брэдбери описал семью, живущую в полностью автоматизированном доме с особой детской комнатой. Это помещение умеет считывать мысли и создавать вокруг ребенка реалистичный виртуальный мир. Дети проводят там всё свободное время и приходят в ярость, как только родители пытаются отключить систему.

Современные VR-шлемы пока не способны превращать фантазии в реальность буквально по щелчку пальцев, но цифровая зависимость детей давно перестала быть фантастикой. Родители вынуждены ограничивать экранное время, дети протестуют против запретов, а выдуманные вселенные зачастую кажутся им гораздо интереснее того, что происходит за окном.

Был ли Рэй Брэдбери настоящим пророком? Сам фантаст категорически отвергал этот статус. Он не пытался заглядывать в магический шар, а лишь внимательно наблюдал за технологиями, человеческими привычками и страхами, логически продолжая их развитие на несколько десятилетий вперед.

И всё же пугающее количество совпадений заставляет нервничать. Как отметил в комментарии телеканалу «Царьград» приглашённый политолог, вероятность обмена ядерными ударами сегодня оценивается как нулевая — значит, бояться именно 5 августа причин нет. Но когда практически все остальные фантазии писателя уже материализовались в наших смартфонах и умных колонках, от последней несбывшейся даты всё равно остается немного не по себе, пишет Life.ru.