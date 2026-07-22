Ученые построили модель конца света

Исследователи представили модель, которая показывает, как технологические общества могут развиваться после кризисов. Оказалось, что судьба цивилизации зависит не только от внешних угроз, но и от внутренних факторов — эффективности управления, темпов потребления ресурсов и способности восстанавливаться после коллапсов, следует из данных на портале ArXiv.org.

В рамках работы ученые проанализировали десять сценариев развития Земли на протяжении 1000 лет. Модель учитывала уровень технологий, доступность ресурсов, вероятность кризисов и возможность возврата к активной фазе после упадка. Для расчетов использовалась гибридная система, сочетающая детерминированные алгоритмы и случайные изменения параметров.

Ключевым показателем стала «доля активности» — промежуток времени, в течение которого цивилизация сохраняет высокий технологический уровень. В разных сценариях этот показатель варьировался от 0,38 до 1,00. Некоторые модели демонстрировали почти непрерывное развитие без значительных спадов, другие — частые циклы утраты технологий и последующего восстановления.

Анализ показал, что наибольшее влияние на устойчивость оказывают скорость истощения ресурсов и способность к восстановлению после кризисов. Авторы подчеркивают, что умеренное потребление может быть не менее важным, чем предотвращение глобальных катастроф.

Модель также предлагает пересмотреть подход к поиску внеземных цивилизаций. Вместо оценки общего времени существования технологического общества ученые предлагают учитывать период, в течение которого оно остается обнаружимым по технологическим маркерам. Если цивилизации часто переходят между активными и неактивными состояниями, отсутствие сигналов не означает отсутствия разумной жизни.