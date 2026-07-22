Перечислены самые полезные гаджеты летом

Журналисты издания BGR перечислили устройства, которые бывает наиболее полезными в летнюю жару. Список размещен на сайте портала.

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В первую очередь они отметили портативный кондиционер, который охлаждает помещение, но не требует установки внешнего блока, как обычная сплит-система. Также они выделили персональные вентиляторы — ручные устройства, которые помогут освежиться в жару. В список попали и мобильные вентиляторы, выполненные в виде ободков на шею.

Полезным устройством назвали переносной холодильник — особенно, если он имеет автономное питание и функцию ледогенератора. Также журналисты посоветовали присмотреться к умным карнизам со шторами и жалюзи, которые могут автоматически защищать комнату от прямых лучей солнца.

Из климатической техники в список попал термостат, с которым можно точно регулировать температуру дома. Авторы объяснили, что такой прибор лучше подключить к кондиционеру, системе отопления и другой технике, чтобы он работал эффективнее. В заключение в BGR выделили систему охлаждения спального места — это пока редкое устройство, которое отводит от кровати теплый воздух и нагнетает прохладный.

Ранее в BGR предупредили пользователей, что хранить электронику в гараже или сарае в жаркое время года опасно. Также они отметили, что техника можно сломаться и в условиях очень низкой температуры зимой, если не соблюдать условия хранения.