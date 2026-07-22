Раскрыт срок службы умных лампочек

Современные умные лампы имеют больший срок службы, чем их классические предшественники. Об этом сообщает издание BGR.

© Lenta.ru

Журналисты медиа раскрыли, сколько служат светодиодные лампочки с умными функциями. Они изучили отзывы пользователей и выяснили, что при обычной эксплуатации устройства могут проработать 10 или более лет. Производители обычно указывают ресурс 25 000 часов: по словам специалистов, если включать лампочку на 5 часов каждый день, то этого хватит примерно на 13 лет.

Так, один из пользователей рассказал, что у него дома 50 смарт-лампочек, из которых за 10 лет перестала работать только одна. Другой признался, что за тот же период из 30 ламп вышли из строя две штуки.

«Это говорит о том, что большинство умных лампочек прослужат около 10 лет или дольше, но также не так уж редко встречаются ситуации, когда умная лампочка выходит из строя раньше», — заметили специалисты.

В материале говорится, что средний срок служб ламп накаливания составляет всего около 1200 часов, люминесцентных ламп — от 6000 до 15 000 часов. Также у смарт-ламп есть преимущество в виде автоматизации: по словам журналистов, их можно настроить таким образом, чтобы они горели только в присутствии людей и не тратили свой ресурс впустую.

В июне журналисты How-To Geek рассказали, что постоянные перезагрузки роутера не помогут решить серьезные проблемы с домашним интернетом. Они посоветовали переместить маршрутизатор на новое место или настроить дополнительную сеть.