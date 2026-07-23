Модели искусственного интеллекта американской компании OpenAI - разработчика чатбота ChatGPT, смогли взломать системы стартапа Hugging Face за несколько часов, тогда как даже опытному хакеру на это потребовалось бы несколько недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в атаке на Hugging Face участвовали три модели ИИ, а не две, как сообщала OpenAI. Одной из них была последняя версия серии продуктов компании GPT-5.6 Sol, другая - более мощной моделью, еще не представленной публике, третья - "неотрегулированной и не прошедшей обучение с использованием обычных инструментов".

Представитель OpenAI сказал агентству, что компания контактирует с властями США по поводу случившегося.

16 июля Hugging Face, которая позволяет создателям моделей ИИ и продуктов на их основе обмениваться данными и модифицировать на их основе свои наработки, сообщила, что зафиксировала несанкционированное проникновение в свои системы. Компания назвала инцидент беспрецедентным ввиду того, что взлом был "от начала и до конца" организован ИИ-агентом. 22 июля OpenAI сообщила, что атаку организовали ее модели ИИ, которые во время испытаний смогли "сбежать" из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и искали ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.