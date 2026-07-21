В Google Maps переставят кнопки ради ИИ

Разработчики Google тестируют изменения в интерфейсе Google Maps, выяснили западные СМИ. Всё, чтобы сделать использование ИИ во время поездки проще.

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Сейчас, когда включен режим навигации, значок ИИ-помощника Gemini находится в правом верхнем углу экрана. В новом варианте этот значок перенесут в левый нижний угол, туда, где большой палец достаёт без усилий. Кнопка выхода из навигации, наоборот, переедет вправо и станет заметнее. А значок выбора альтернативного маршрута разместят над кнопкой «Сообщить о происшествии».

© AndroidAuthority

© AndroidAuthority

Кроме того, меняется внешний вид подсказок в функции Ask Maps. Раньше предложения отображались в виде горизонтальных карточек, и пользователь видел только две-три штуки, остальные приходилось пролистывать. В обновлённой версии все пять подсказок покажут сразу. Они будут выстроены в вертикальный список.

Эти перемены пока не действуют. И что-то может не дойти до релиза