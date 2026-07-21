Назван реальный срок жизни Windows

Каждая операционная система (ОС) от Windows имеет ограниченный срок жизни. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналисты портала рассказали, что каждая ОС от Microsoft делится на поколения и версии. Так, если Windows 10 или 11 будут поддерживать около 10 лет, то конкретную версию системы — около двух лет. Специалисты объяснили эту разницу.

По их словам, поколение ОС Windows состоит из версий, каждая из которых связана с крупным обновлением. Так, поддержка версии Windows 11 23H2 завершилась 11 ноября 2025 года, поддержка 24H2 закончится 13 октября 2026 года. После завершения реального срока обслуживания система перестает получать обновления, однако на компьютере все еще можно работать — сервисы, программы и данные сохраняются на диске.

Авторы отметили, что Microsoft дает каждой версии примерно два года поддержки — если речь идет о модификации для физических пользователей. Обладатели корпоративных и образовательных лицензий могут рассчитывать на три года стабильной поддержки. В заключение журналисты рассказали, что Microsoft сама предлагает пользователям обновиться, когда подходит к концу срок жизни их версии Windows.

Ранее журналисты издания The Verge заявили, что 8 гигабайт оперативной памяти недостаточно для нормальной работы Windows 11. Специалисты назвали 16 гигабайт базовым минимумом.