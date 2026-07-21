Чаты пользователей нейросети DeepSeek оказались в открытом доступе

Переписки пользователей китайской нейросети DeepSeek попали в поисковую выдачу Google. Об этом сообщает SecurityLab.

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По данным портала, при введении специального запроса в поисковике «Google» выдает ряд переписок. Среди доступных страниц оказались рабочие документы, бухгалтерские материалы, а также личные переписки пользователей.

Причина — в функции «Поделиться». Отмечается, что пользователи сами создают публичные ссылки на чаты и отправляют их знакомым, не ожидая, что страницы попадут в поисковую выдачу. Интерфейс сервиса предупреждает, что ссылку может открыть любой, но не сообщает об индексации.

До этого пользователи DeepSeek жаловались на возможную уязвимость, из-за которой чат-бот мог показывать фрагменты чужих переписок. Ошибка воспроизводилась при включении «быстрого режима», отключенном интернет-поиске и вводе команды. Подобные инциденты происходили и в других ИИ-сервисах. Так, в 2025 году пользователи ChatGPT иногда видели чужие запросы и данные. Аналогичная проблема уже возникала в 2023 году, когда компания OpenAI временно приостанавливала работу сервиса для устранения ошибки.

Ранее основатель DeepSeek обогнал всех создателей ИИ по размеру состояния.