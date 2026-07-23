SpaceX запустила робота с двумя «руками» для ремонта спутников в космосе

Компания Northrop Grumman сообщила о запуске нового аппарата Mission Robotic Vehicle (MRV), который в будущем сможет обслуживать несколько спутников на геостационарной орбите. Как сообщает компания, запуск состоялся 21 июля с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

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Вместе с роботом на орбиту отправились три модуля Mission Extension Pod — специальные двигательные блоки, которые должны продлить срок работы стареющих спутников без дозаправки. Аппарат MRV теперь направляется к геостационарной орбите, где первые операции по обслуживанию начнутся в ближайшие недели.

Один робот вместо нескольких ремонтных аппаратов

Главная особенность MRV — возможность работать сразу с несколькими спутниками. Предыдущие аппараты Northrop Grumman для продления срока службы оставались пристыкованными к одному космическому аппарату на протяжении нескольких лет.

Новый робот действует иначе. Он сможет подлететь к спутнику, забрать нужный модуль, установить его с помощью двух роботизированных «рук», а затем перейти к следующему заказчику.

Mission Extension Pod не заправляет спутник топливом. Вместо этого он крепится к задней части аппарата и берет на себя управление ориентацией и поддержание орбиты с помощью собственной электрической двигательной установки. По оценке Northrop Grumman, такая технология может добавить обычному спутнику связи около шести лет работы.

«Сегодняшний запуск — начало чего-то большего. Наш Mission Robotic Vehicle открывает путь к будущему, в котором ремонт, модернизация и строительство в космосе станут обычным делом, а не исключением», — заявила компания.

Первые клиенты уже выбрали услугу

В рамках первой миссии MRV установит три модуля продления срока службы. Два из них приобрела компания Intelsat, еще один — австралийский оператор Optus.

Сам робот рассчитан примерно на 15 лет работы. После выполнения первых задач Northrop Grumman планирует запускать дополнительные модули, которые MRV сможет устанавливать на новые спутники, оставаясь на орбите.

Ранее компания уже проверила похожую технологию с помощью аппаратов Mission Extension Vehicle. В 2020–2025 годах MEV-1 и MEV-2 успешно пристыковались к трем спутникам Intelsat и Optus, однако каждый из этих аппаратов обслуживал только один космический объект.

От экспериментальной технологии к космическому сервису

Технология MRV берет начало в программе DARPA по созданию роботов для обслуживания спутников на геостационарной орбите, запущенной в 2016 году. Агентство разработало роботизированную систему с манипуляторами, а Northrop Grumman адаптировала ее для коммерческого использования.

Интерес к подобным технологиям растет: спутники связи стоимостью сотни миллионов долларов часто рассчитаны на ограниченный срок работы из-за расхода топлива для коррекции орбиты. Возможность заменить отдельные системы вместо запуска нового аппарата может значительно снизить расходы.

К работе MRV также проявляет интерес Космические силы США, рассматривая аппарат как коммерческий инструмент для будущих операций на орбите.

Отдельной особенностью запуска стала ракета Falcon 9. Из-за массы полезной нагрузки ей потребовалась максимальная производительность, поэтому первая ступень не выполняла посадку и была выведена из дальнейшей эксплуатации после рекордных 32 полетов.