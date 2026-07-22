Выведена фиолетовая пшеница с высоким содержанием белка

Российские ученые вывели и начали испытания новых линий твердой пшеницы и полбы с высоким содержанием белка, имеющих фиолетовую окраску зерен благодаря присутствию полезных веществ.

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В перспективе из них можно будет создавать крупы, макаронные и другие изделия из цельнозерновой муки с повышенной антиоксидантной активностью, сообщили в Институте цитологии и генетики СО РАН.

"Исследование было направлено на то, чтобы соединить в одном растении повышенное содержание белка и антиоксидантов, устойчивость к болезням и удобство переработки зерна. Сейчас первые отобранные линии уже переданы селекционерам для полевых испытаний и в перспективе могут стать основой для новых сортов и продуктов из цельного зерна", - говорится в сообщении.

Ученые использовали фиолетовозерную твердую пшеницу и две формы полбы. Полба была выбрана как донор ценных признаков: в ней больше белка, микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, она лучше противостоит патогенам и менее требовательна к обработке химическими средствами.

"Мы хотели не просто придать зерну фиолетовую окраску, но и передать ему гены устойчивости к заболеваниям, а также полезные свойства зерна, которые присущи полбе", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Елену Гордееву.

В результате за два года работы в тепличном комплексе была сформирована коллекция из 25 яровых фиолетовозерных пшенично полбяных линий. Среди них есть формы с содержанием белка 18-22% и различиями по срокам созревания, размеру зерна, урожайности и антиоксидантной активности. Эти линии сочетают в себе пищевую ценность (антоцианы, белок, антиоксиданты) и хозяйственно важные признаки, что делает их удобной исходной базой для дальнейшей селекции твердой пшеницы и создания сортов для производства функциональных продуктов.