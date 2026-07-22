У обезьян обнаружилась способность к геометрии

Обезьяны умеют различать фигуры почти так же хорошо, как маленькие дети, показал эксперимент, результаты которого приведены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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А это значит, что геометрическое мышление — не уникальная человеческая черта.

«Нас удивило не то, что обезьяны справились с заданием. Поразило другое — обезьяны, дети и взрослые, судя по всему, мыслят о геометрических соотношениях принципиально одинаково. Это говорит о том, что такие возможности заложены в базовой архитектуре ума приматов», — рассказывает профессор Джессика Кантлон из Университета Карнеги — Меллон, старший автор статьи.

Павианам анубис и макакам-резусам предложили фруктовое угощение за участие в игре. Задание было простым: выбрать из двух фигур на сенсорном экране ту, что совпадала с образцом. Для чистоты эксперимента фигуры были черно-белыми, а для усложнения не совпадали по размеру и часть была повернута. То есть искать обезьянам приходилось, опираясь исключительно на геометрическое сходство.

То же испытание провели с несколькими десятками дошкольников от 3 до 6 лет из экспериментальной школы при университете, а также с 79 взрослыми из боливийского народа цимане. Для сравнения в тестировании также участвовал 21 взрослый американец.

«Это позволило нам разделить влияние возраста и культурного опыта. Ведь когда изучаешь детей, порой трудно понять, связано ли их умение с возрастным развитием или же оно стало результатом обучения и жизненного опыта», — объясняет Кантлон.

Как показали опыты, геометрические навыки свойственны всем изученным группам, хотя, конечно, в разной мере.

«Геометрическая интуиция со временем превращается у человека в математику и науку. Поэтому если мы хотим понять, как дети осваивают геометрию, нужно знать, с каким багажом они приходят до начала формального обучения. Наше исследование показывает, что у детей уже есть глубокие, уходящие корнями в эволюцию интуитивные представления о форме и пространстве. Образование может опираться на эту базу, а не трактовать геометрию как нечто, что нужно изучать с нуля», — считает профессор.

Геометрическое мышление свойственно человеку очень давно, чему немало примеров среди археологических артефактов — от 70-тысячелетнего камня с выгравированными параллельными линиями до 35-тысячелетнего бивня мамонта с 88 насечками, аккуратно расположенными рядами.

«Это одно из первых понятий, которые люди захотели запечатлеть в письменной форме. И кажется, что такие интуитивные представления возникают сами собой, потому что мы впитали их настолько глубоко. Однако даже простое определение двухмерной фигуры и понимание ее свойств — это уже очень абстрактный вид мышления», — подчеркивает Кантлон.

И, как выяснилось, этот абстрактный вид мышления присущ не только людям, но и обезьянам.