TSMC повысит цены на производство чипов

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, планирует повысить цены на производство чипов до 10% с 2027 года, чтобы компенсировать рост затрат на материалы, производственное оборудование и строительство новых зарубежных фабрик. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

TSMC провела переговоры с клиентами о повышении цен, в том числе на технологические процессы на уровне 7 нанометров и выше (самые современные технологии производства микросхем), на которые приходилось около 77% выручки TSMC в последнем квартале с апреля по июнь. Для производства по менее современным техпроцессам компания также планирует повысить цены максимум на 10%, хотя в отдельных случаях рост будет ниже.

Базовое повышение цен составит от 5% до 10% в зависимости от клиента и конкретной продукции. Дополнительно TSMC намерена ввести надбавку в размере 10-15% для заказов на высокопроизводительные вычислительные чипы, если объемы окажутся больше первоначально согласованных с клиентами.

В число крупнейших заказчиков TSMC входят Nvidia, Apple, Google, Amazon, Qualcomm, Arm и MediaTek. Как отмечают источники Nikkei Asia, компания сознательно отказалась от резкого повышения цен уже в этом году и решила перенести его на 2027 год, чтобы дать клиентам возможность подготовиться к росту затрат.

Как сообщает Nikkei Asia, TSMC собирается повысить цены на свои услуги на фоне удорожания рабочей силы, сырья, химических материалов и логистики. Дополнительное давление на компанию оказывает стремительный рост спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. На себестоимость производства влияют и геополитические факторы. После начала вооруженного конфликта между США и Ираном TSMC предупреждала, что возможные перебои с поставками промышленных газов могут привести к дальнейшему росту издержек.