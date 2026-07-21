Спутниковый модем российского «Гонца» испытали

Испытания нового спутникового модема российской системы «Гонец» прошли успешно. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскомос».

Компактное устройство спутникового интернета вещей «АТ-Гонец» (УРМ-Д2) протестировали в Москве компании «Гонец» и «СТЭККОМ». «Новый модем отработал без единого сбоя: прибор отключали от питания, но после восстановления все данные сохранились на сто процентов», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что новое устройство в шесть раз компактнее предыдущего и работает в отсутствие сотовой связи. В планах разработчиков — приступить к серийному выпуску новых модемов.

В феврале в честь 30-й годовщины низкоорбитальной спутниковой системы генеральный директор компании «Гонец» Андрей Манойло назвал ее примером удачно реализованной конверсии.

В марте 2025-го госкорпорация рассказала, что компания «Гонец» создала спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов.