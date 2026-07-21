В России создали инновационный пластик для 3D-печати спутников

Учёные Кабардино-Балкарского государственного университета провели модернизацию сверхпрочного пластика, предназначенного для использования в технологии трёхмерной печати. Разработка открывает новые возможности для производства компонентов космических аппаратов и медицинских имплантатов, сообщает ТАСС.

Основу инновации составляет полимер ПЭЭК (полиэфирэфиркетон), материал, известный своей высокой прочностью и устойчивостью к экстремальным условиям. Однако большинство существующих коммерческих марок этого пластика первоначально разрабатывались для совершенно других технологических процессов — литья под давлением и экструзии, что ограничивало их применение в аддитивном производстве.

Адаптация материала для новых технологий

Работа специалистов КБГУ была направлена на переработку и адаптацию свойств ПЭЭК специально под требования трёхмерной печати. Такой подход позволил преодолеть технологические ограничения, которые препятствовали использованию материала в этой области ранее.

Модернизированный пластик сохраняет характерные для ПЭЭК преимущества — высокую механическую прочность, термостабильность и химическую устойчивость. Одновременно материал приобрел улучшенные характеристики, необходимые для процесса 3D-печати, что расширяет спектр его практического применения.

Перспективные области использования

Разработка университета находит применение в космической промышленности, где требуются надёжные и лёгкие конструкционные материалы для спутников и других космических аппаратов. Благодаря возможности создания сложных геометрических форм через аддитивное производство, инженеры получают дополнительную свободу в проектировании.

Второе направление использования — медицина. Биосовместимость ПЭЭК и его прочностные характеристики делают материал перспективным для изготовления имплантатов, включая ортопедические и стоматологические конструкции. Технология 3D-печати позволяет создавать индивидуализированные изделия, адаптированные под параметры конкретного пациента.

Работа учёных КБГУ демонстрирует важность фундаментальных исследований в области материаловедения и их практического применения для решения актуальных задач в высокотехнологичных отраслях промышленности.