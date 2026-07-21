В британском кабмине появится министр по ИИ

В Великобритании министр по искусственному интеллекту впервые войдет в кабинет министров, сообщил Bloomberg. Новый премьер Энди Бёрнем назначил им выходца из Индии Канишку Нараяна.

Ранее министр по вопросам ИИ и онлайн-безопасности считался «младшим министром», то есть не входил в кабмин. Нараян, политик-лейборист из Уэльса, занимал эту должность еще в прошлом правительстве премьера Кира Стармера. Он работал под руководством «старшего» министра по техническим вопросам.

Как отмечает Bloomberg, Великобритания — уже не первая экономика G7, где назначили высокорангового министра по ИИ. Аналогичные должности за последние два года появились во Франции и Канаде.

Сам Нараян в соцсети X назвал это решение «знаком глубокого признания важности ИИ».

«ИИ, вероятно, является самой значимой технологией в истории человечества. Его влияние затмевает все остальное», — заявил он.

Как пишет Bloomberg, в Великобритании работает множество венчурных инвесторов и известных компаний в области ИИ, в том числе Google DeepMind, такие стартапы, как ElevenLabs и Wayve, а также сильные инженеры. При этом некоторые крупные инфраструктурные проекты, включая дата-центр OpenAI, были отложены, отчасти из-за высоких цен на энергоносители в стране.