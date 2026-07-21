Рассекречен уникальный iPhone

Компания Apple занимается разработкой смартфона, который имеет два аккумулятора. Об этом сообщает издание Macworld.

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Специалисты медиа изучили код бета-версии iOS 27 — публичная версия операционной системы (ОС) выйдет осенью. В нем обнаружили упоминания о смартфоне, который имеет сразу два аккумулятора. По мнению журналистов, речь может идти о складном iPhone.

Так, код раскрыл сообщения, которые будут демонстрироваться пользователям устройства — «Аккумуляторы этого iPhone работают как положено», «Состояние батарей в этом iPhone значительно ухудшилось» и так далее. В материале уточняется, что слова «аккумулятор» и «батарея» намеренно использовались во множественном числе.

Журналисты портала предположили, что две батареи будет иметь iPhone Ultra. В каждой половинке корпуса, соединенного шарниром, будет находиться аккумулятор. Также авторы Macworld заметили, что один аккумулятор можно будет отремонтировать или заменить отдельного от другого — конструкция складного телефона оставляет такую техническую возможность.

Анонс iPhone Ultra ожидают осенью 2026 года.

Ранее источники Nikkei Asia рассказали, что выпустит около 10 миллионов iPhone Ultra до конца года. Также стало известно, что смартфон будет стоить 2500 долларов (195 тысяч рублей).