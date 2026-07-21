Индонезия ведет переговоры с РФ о строительстве космодрома

Власти Индонезии планируют создать собственную инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой и рассматривают Россию в качестве одного из главных технологических партнеров. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Дипломат уточнил, что несколько месяцев назад президент островного государства подписал указ о строительстве космодрома в стране.

О планах строительства космодрома в Индонезии стало известно еще несколько лет назад. Так, в декабре 2024 года Национальное агентство исследований и инноваций страны выпустило заявление о сотрудничестве с «Роскосмосом». В нем говорилось, что остров Биак в провинции Папуа - подходящая территория для постройки космодрома, поскольку удовлетворяет логистическим требованиям. Кроме того, концепция объекта предполагала открытость, то есть космодромом сможет пользоваться любой, у кого есть механизм оплаты.