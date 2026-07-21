Названа самая опасная Windows

В операционной системе (ОС) Windows 10 нашли тысячи уязвимостей. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture со ссылкой на исследование компании Lansweeper.

Специалисты проанализировали ситуацию на рынке ОС от Microsoft. Исследователи выяснили, что Windows 10 подвержена 1903 уязвимостям, актуальная Windows 11 — 652. Таким образом, устаревшая система примерно в три раза опаснее. Большое количество системных брешей авторы отчета объяснили тем, что Microsoft прекратила регулярную поддержку Windows 10.

Таким образом, в Lansweeper назвали Windows 10 самой опасной ОС от Microsoft из числа наиболее популярных. Они выяснили, что операционная система установлена на каждом шестом компьютере — ее доля в середине 2026 года составила 16,9 процента. Доля Windows 11 приблизилась к 79 процентам и продолжает расти.

Авторы заключили, что многие компьютеры под управлением Windows 10 по тем или иным причинам нельзя обновить до Windows 11. В качестве примера они привели медицинские устройства и специфическое оборудование на промышленных предприятиях, перевод которых на более актуальную версию технически невозможен.

Ранее Microsoft объявила, что прекратит работу облачного хранилища OneDrive для Windows 10. Без поддержки останутся пользователи версии 21H1.