Таяние ледников Арктики резко ускорилось

Группа климатологов зафиксировала кардинальную смену динамики изменения площади арктической ледовой шапки. Наметившийся в начале десятилетия умеренный рост показателя полностью сошел на нет в 2025 2026 годах. Причиной стало существенное снижение темпов формирования ледяного покрова в холодный сезон.

Согласно материалам исследования, ранее складывалось впечатление, что характерное сокращение площади арктических льдов перестало проявляться в начале 2020-х годов. Однако детальный анализ свежих данных показал возобновление негативной динамики в зимние периоды 2025 и 2026 годов, когда были зафиксированы очередные антирекорды: минимальная площадь ледовой шапки в фазе ее сезонного нарастания достигла беспрецедентно низких значений.

К этим заключениям пришла команда британских ученых во главе с профессором Саймоном Джоузи из Национального центра океанографии (Великобритания). В основу работы легли спутниковые снимки и измерительные данные, полученные от американских метеоспутников программы DMSP в ходе многолетнего мониторинга изменений площади льдов в Арктике в период с 2000 по 2026 год.

Ранее аппаратура стабильно регистрировала постепенное расширение северной ледовой шапки на этапе ее интенсивного формирования — в интервале с ноября по январь — с достижением максимальных отметок в феврале и марте. Особенно отчетливо эта тенденция прослеживалась в 2019 2024 годах, что спровоцировало оживленные научные дискуссии о природе, устойчивости и возможных последствиях данного явления.

Анализ, выполненный профессором Джоузи с коллегами, продемонстрировал полный разворот тренда в последние два года, обусловленный резким спадом интенсивности ледообразования в осенне зимний период. Так, за указанный срок площадь вновь сформированного льда в ноябре и январе сократилась приблизительно на 0,86 млн кв км — это на 5,5% ниже привычных показателей прошлых лет. Одновременно пиковая площадь ледовой шапки за зиму уменьшилась на 0,93 млн кв км, что соответствует снижению на 5,8%.

В итоге динамика состояния северной полярной шапки вновь соответствует сценарию стремительного сокращения ее площади — такому, какой наблюдался в первой и второй половине 2010-х годов и в предшествующие исторические отрезки, когда уменьшение ледяного покрова шло особенно активно. Полученные результаты согласуются с прогнозами стандартных климатических моделей, предрекающих существенное сокращение арктических льдов в течение ближайших десятилетий, сообщает PNAS.

Ранее стало известно, что в канадской Арктике побит температурный рекорд. В Кэмбридж-Бэй 5 июля температура достигла 22,1 градуса Цельсия, превзойдя показатель 1930 года.