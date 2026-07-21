Cпутниковый модем «Гонец» успешно прошел испытания

Роскосмос: спутниковый модем "Гонец" успешно прошел испытания
Роскосмос провел успешные испытания нового модема для спутникового интернета "АТ-Гонец".
Устройство отработало без сбоев и потерь данных, сообщили в госкорпорации.
"Новый компактный модем для спутникового интернета вещей "АТ-Гонец" (УРМ-Д2) протестировали предприятие Роскосмоса "Спутниковая система "Гонец" и компания "Стэкком". Без сбоев и потерь данных. Там, где многие системы "глючат", новый модем отработал без единого сбоя: прибор отключали от питания, но после восстановления все данные сохранились на 100%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках испытаний передавались данные размером от 10 байт до 20 килобайт, при этом каждый раз передача информации проходила без нареканий.
В госкорпорации отметили, что новый модем компактнее предыдущей версии в шесть раз и может быть успешно интегрирован в любую технику. При этом устройство обеспечит доступ к сети там, где не будет сотовой связи.
В Роскосмосе добавили, что в будущем планируется начать серийное производство модема, а также расширить линейку устройств данного типа.