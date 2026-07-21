Одну настройку на смартфонах Samsung призвали отключить

Смартфоны Samsung будут делиться излишними данными с производителем, если не отключить одну настройку. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Авторы портала напомнили, что в устройствах Samsung несколько лет назад стали доступны инструменты искусственного интеллекта (ИИ) Galaxy AI. Журналисты рассказали, что при их активации телефоны корейского бренда начинают собирать излишнее количество информации, и посоветовали ограничить это одной настройкой.

В материале говорится, что в Galaxy AI входят несколько полезных сервисов — телефонный секретарь Call Assist, функция обработки текста Writing Assist, опция удаления шума с аудиозаписей Audio Eraser и прочие инструменты. Однако по умолчанию нейросеть, выполняя каждую задачу, обращается к серверам Samsung.

«Samsung заявляет, что все эти данные зашифрованы и защищены, что обнадеживает. Тем не менее ваша информация все равно куда-то перемещается, и это не самая приятная мысль», — заметил автор портала Панкил Шах.

По его словам, можно принудительно включить функцию обработки запросов к ИИ на смартфоне. Для этого нужно открыть в настройках раздел Galaxy AI и активировать параметр «Обрабатывать данные только на устройстве». Также можно настроить этот параметр выборочно для каждого сервиса.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что Китай является страной, где продают одни из самых дешевых смартфонов в мире. Это объяснили в первую очередь высокой конкуренцией в регионе.