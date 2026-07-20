Спутниковые снимки NASA предсказывают засуху в Европе

Спутниковые снимки НАСА убедительно показывают, как быстро растительность Европы высыхает из-за жары и засухи. Эксперты предупреждают о более частых экстремальных погодных условиях и растущей опасности лесных пожаров, сообщает журнал Focus.

Большая часть континента потеряла свой типичный летний зеленый цвет. Жара, отсутствие дождей и высокий уровень испарения создают все большее давление на растительность.

Сравнение изображений с начала и середины лета показывает явные изменения. Там, где раньше преобладала ярко-зеленая растительность, теперь во многих местах появляются желтоватые и коричневые участки. Растения реагируют на недостаток воды и испытывают стресс.

Особенно заметны эти тенденции во Франции, на Пиренейском полуострове, в Италии, Британии и некоторых частях Центральной Европы, включая Чехию. За несколько недель там сильно изменился ландшафт. При этом изменение цвета происходит значительно быстрее и на больших площадях, чем в обычные летние периоды.

Особенно сильная жара в конце июня еще больше усугубила ситуацию. В ряде европейских стран были зафиксированы температуры выше 40 градусов по Цельсию. Во многих местах были установлены температурные национальные и региональные рекорды.

Решающим фактором является то, с какими запасами влаги ландшафт начинает нагреваться. Когда почвы уже высохли и запасы подземных вод ослабли, тепловые волны действуют значительно сильнее. Растения высыхают быстрее, реки теряют воду, а экосистемы достигают предела своей нагрузки.