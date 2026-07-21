Сбер расширил возможности облачного ИИ-ассистента для разработчиков

Сбер добавил поддержку работы через командную строку (CLI) в облачную версию (SaaS) ИИ-ассистента для разработчиков GigaCode. Новый функционал предназначен для корпоративных пользователей и расширяет возможности применения сервиса в процессах разработки программного обеспечения, сообщили в компании.

В Сбере отметили, что обновление позволяет быстрее подключать инструмент к существующим пайплайнам разработки и снизить операционные издержки.

Использование облачной модели также уменьшает порог входа для команд, которые не готовы внедрять ИИ-решения из-за сложности локального развертывания.

Уточняется, что поддержка командной строки предоставляет разработчикам возможность вызывать генерацию кода, анализ и другие функции непосредственно из терминала независимо от используемой операционной системы. Кроме того, инструмент можно интегрировать в CI/CD-процессы и использовать для автоматизации рутинных операций.

«Расширение функциональности в продуктах Сбера отражает общий тренд на их адаптацию под разные модели потребления. Одни клиенты предпочитают локальные инсталляции и изолированные контуры, другие — облачные решения с быстрым доступом и масштабируемостью», — отметил глава блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

В компании напомнили, что GigaCode CLI предоставляет доступ более чем к 30 ИИ-моделям для генерации и проверки кода, рефакторинга и проведения тестирования. Универсальный ИИ-агент способен выполнять задачи полного цикла — от составления плана разработки и написания кода до его проверки, тестирования и контроля сборки.